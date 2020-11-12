В Бурятии дети измеряют возраст деревьев

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

По высоте и диаметру не всегда можно узнать точный возраст дерева



Сотрудники Баргузинского лесничества в Бурятии провели занятие с ребятами из школьного лесничества «Щит и меч», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники рассказали о своей профессии, а также продемонстрировали, как и для чего применяются лесные инструменты. Ребята узнали, как работает фотоловушка, которая необходима для выявления нарушителей лесного законодательства. Затем специалисты показали ребятам инструменты, которые берут с собой в лес: буссоль, навигатор, мерная вилка для измерения диаметра ствола дерева и другие.



Практической частью занятия было определение возраста дерева. Юные лесники узнали, что по высоте и диаметру не всегда можно узнать точный возраст дерева. Для этого используется специальный возрастной бурав, при вворачивании в ствол, в резьбу бурава попадает внутренняя часть дерева, которая показывает количество колец.



- В дереве образуется небольшое отверстие, которое потом затягивается смолой. Такой способ совсем не вредит дереву, а мы можем узнать точный возраст дерева и его состояние, - рассказывает участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.



Ребята с интересом слушали лесников и задавали много вопросов: «Нам очень понравилось занятие, мы смогли не только самостоятельно определить возраст дерева, но и научились замерять его диаметр и высоту».





