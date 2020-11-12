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Музею в Иркутске подарили фолианты XVI века

Музею в Иркутске подарили фолианты XVI века
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Псалтирь и трактат французского богослова переданы в дар вдовой учёного

Иркутскому художественному музею подарили книги XVI века. Бесценный подарок сделала Светлана Зоркина — вдова доктора филологических наук, профессора Иркутского государственного университета Виталия Зоркина. Она передала в дар более 50 изданий, большинство из которых являются библиографическими редкостями.

Особенную ценность имеют два фолианта, которые относятся к категории книжных памятников. Это означает, что они обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное и культурное значение.

Первый фолиант – книга «Сумма добродетелей и пороков» французского писателя и богослова XIII века Уильяма Перольта. Она издана в 1571 году. Это знаменитый средневековый трактат, который использовал Данте при написании «Божественной комедии». Издание в цельнокожаном переплёте с разнообразным тиснением украшено гравированными буквицами. На титульном листе помещена гравированная эмблема издателя Филиппа Нуция — аист, кормящий аистёнка змеёй и девиз: «Человеческое благочестие – самая надёжная добродетель». Издание по хронологическому критерию относится к книжным памятникам федерального значения. Подаренный экземпляр был напечатан в Антверпене (Бельгия), в России встречается крайне редко.

Вторая книга — это Псалтирь с толкованием высокопреосвященного Ионы (Думина) Вологодского и Великопермского (1588–1603), духовного писателя и библиофила, принадлежавшего к наиболее известным книжникам России рубежа XVI–XVII вв. Он написал не менее 25 рукописных книг, которые пользовались большим авторитетом. Его рукопись Толковой Псалтири 1591 года была издана в конце XIX века и теперь подарена музею. Издание имеет внушительные размеры (46 х 26 х 16,5 см), цельнокожаный переплёт, украшенный растительным орнаментом в технике блинтового тиснения. Печатный текст украшен древнерусскими орнаментами, инициалами, гравюрой «Царь Давид». Данный экземпляр относится к категории особо ценных и редких книг кирилловского шрифта и представляет собой историко-культурную ценность.

Редкие издания поступили в книжное собрание музейной библиотеки. Увидеть их можно будет на грядущей выставке «Дары музею». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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