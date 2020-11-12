Проект иркутского режиссёра попал в шорт-лист Сибирского питчинга

Общество, Фото: Иркутский областной кинофонд

Работа посвящена рок-группе Эмира Кустурицы



Работа Иркутского областного кинофонда попала в шорт-лист Сибирского питчинга дебютантов. Проект фильма «Corps Diplomatique» режиссёра Полины Степановой стал одним из шести работ, которые вошли в короткий список в категории «Документальное кино».



Сибирский питчинг дебютантов пройдёт 16-18 ноября в Кемерово в рамках ХIII международного фестиваля короткометражного и анимационного кино «Видение» и всероссийского питчинга дебютантов. Призовой фонд в каждой категории – 500 тысяч рублей. Кроме того, участникам и победителям будут вручены денежные призы на общую сумму 300 тысяч рублей.



Фильм Иркутского областного кинофонда посвящён рок-группе «The No smoking orchestra» и её лидеру – известному режиссёру Эмиру Кустурице. Съёмки начались в 2019 году. Режиссёр и оператор Полина Степанова проехала с музыкантами российскую часть мирового гастрольного тура, посвящённого двадцатилетию группы и выходу нового альбома «Corps Diplomatique». В 2020 году съёмки прошли в Сербии, на фестивале кино и музыки «Kustendorf».



В планах автора – продолжение съёмок на концертах в Европе, а также на фестивале русской музыки «Kustendorf CLASSIC». Также для фильма будут созданы анимационные сцены. Работу проведут под руководством режиссёра мультипликатора Юрия Богусловского.



Тизер ленты можно посмотреть на официальном YouTube-канале областного кинофонда, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

