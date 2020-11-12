В Улан-Удэ пенсионеров в новом спектакле сыграет молодёжь

Сдача спектакля «Хуби заяанай чемодан» (Судьба в чемодане) ожидается в декабре, сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.







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В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Хуби заяанай чемодан» («Судьба в чемодане») по пьесе Леонида и Ирины Ворон. Режиссёр – Саян Жамбалов.Жанр пьесы - лирическая комедия. Действующие лица: три женщины и двое мужчин «разного пенсионного возраста» .Изначально в спектакле должны были играть артисты старшего поколения Буряад театра. Читка пьесы и репетиции начались в мае на платформе ZOOM. Но «из-за сложившейся ситуации состав актёров был изменён», уточнили сегодня в театре. В итоге в спектакле задействованы Должин Тангатова, Зорикто Ринчинов, Солбон Субботин, Дарима Лубсанова, Биликто Дамбаев, Жажан Динганорбоева, а также приглашённая актриса Соелма Базаракцаева.- Я задумал спектакль как «шик, блеск и театральное хулиганство» актёров старшего поколения. Но из-за пандемии наши планы круто поменялись. Пришлось поломать голову, как сделать так, чтобы актёры с молодыми лицами выглядели на 60 и более лет. Думаем вместе с нашим художником, - отмечает режиссёр спектакля Саян Жамбалов.Художник спектакля- Натали-Кейт Пангилинан (Москва). Музыку к спектаклю пишет Анастасия Дружинина, режиссёр по пластике- Игорь Григурко.