Призёр завоевал третье место в весовой категории 65 кг
Иркутский спортсмен Борис Клинов стал бронзовым призёром чемпионата России по универсальному бою, который проходил с 1 по 8 ноября в городе Медынь в Калужской области. В соревнованиях приняли участие более 200 человек из 40 регионов страны.
- Борис Клинов выиграл бронзовую награду в разделе «лайт» в весовой категории 65 кг. Первое место в этом весе занял Арсений Курников из Саратовской области, вторым стал представитель Московской области Данила Рябинин. Ещё одна бронза – у Алексея Дрындина из Московской области, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области.
Борис Клинов тренируется в клубе спортивно-боевых единоборств «Вежливые люди» у Владимира и Маргариты Беловицких.
- В клубе «Вежливые люди» Борис занимается порядка трёх лет. Ему сейчас 18 лет, и он успешно выступает среди юниоров. Бронзовая медаль на чемпионате России среди мужчин – это первый такой результат у Бориса, - отметил тренер спортсмена Владимир Беловицкий.
Иркутянин выиграл «бронзу» чемпионата России по универсальному бою
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