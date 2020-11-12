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Иркутянин выиграл «бронзу» чемпионата России по универсальному бою

Иркутянин выиграл «бронзу» чемпионата России по универсальному бою
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Призёр завоевал третье место в весовой категории 65 кг

Иркутский спортсмен Борис Клинов стал бронзовым призёром чемпионата России по универсальному бою, который проходил с 1 по 8 ноября в городе Медынь в Калужской области. В соревнованиях приняли участие более 200 человек из 40 регионов страны.

- Борис Клинов выиграл бронзовую награду в разделе «лайт» в весовой категории 65 кг. Первое место в этом весе занял Арсений Курников из Саратовской области, вторым стал представитель Московской области Данила Рябинин. Ещё одна бронза – у Алексея Дрындина из Московской области, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области.

Борис Клинов тренируется в клубе спортивно-боевых единоборств «Вежливые люди» у Владимира и Маргариты Беловицких.

- В клубе «Вежливые люди» Борис занимается порядка трёх лет. Ему сейчас 18 лет, и он успешно выступает среди юниоров. Бронзовая медаль на чемпионате России среди мужчин – это первый такой результат у Бориса, - отметил тренер спортсмена Владимир Беловицкий.
спорт Икрутская область Иркутск чемпионат России универсальный бой
 
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