В Бурятии военные учились тушить склад с ГСМ

В республике прошло тактическое учение с пожарными подразделениями ВВО



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, проведено пожарно-тактическое учение с личным составом пожарных подразделений Улан-Удэнского гарнизона ВВО на базе склада хранения материально-технических средств ГСМ.



По замыслу учения расчётам была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, где в случае возгорания возможен разлив нефтепродуктов с высокой скоростью горения, и парка вооружения и военной техники.



- Стоит отметить, что в соединениях и воинских общевойскового объединения ВВО в Бурятии проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, также особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вблизи складов ГСМ и парков с вооружением и военной техникой, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - На территории республики с октября по конец ноября отмечается повышенный пожароопаснный период, в том числе из-за сильной ветреной погоды. Это приводит к быстрому увеличению площади возгораний и усложняет их ликвидацию.



С пожарными командами были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, выполнены нормативы по оперативному выходу техники из парка, развертыванию пожарных машин, прокладки магистральных и рабочих линий.



Для проведения пожарно-тактического учения было привлечено более 30 пожарных команд, задействовано свыше 50 единиц специальной техники.

