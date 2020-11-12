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В Бурятии военные учились тушить склад с ГСМ

В Бурятии военные учились тушить склад с ГСМ
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике прошло тактическое учение с пожарными подразделениями ВВО

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, проведено пожарно-тактическое учение с личным составом пожарных подразделений Улан-Удэнского гарнизона ВВО на базе склада хранения материально-технических средств ГСМ.

По замыслу учения расчётам была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с горюче-смазочными материалами, где в случае возгорания возможен разлив нефтепродуктов с высокой скоростью горения, и парка вооружения и военной техники.

- Стоит отметить, что в соединениях и воинских общевойскового объединения ВВО в Бурятии проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, также особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вблизи складов ГСМ и парков с вооружением и военной техникой, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - На территории республики с октября по конец ноября отмечается повышенный пожароопаснный период, в том числе из-за сильной ветреной погоды. Это приводит к быстрому увеличению площади возгораний и усложняет их ликвидацию.

С пожарными командами были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, выполнены нормативы по оперативному выходу техники из парка, развертыванию пожарных машин, прокладки магистральных и рабочих линий.

Для проведения пожарно-тактического учения было привлечено более 30 пожарных команд, задействовано свыше 50 единиц специальной техники.
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