Жителей Бурятии просят подкармливать птиц салом и зерном

В республике пройдёт акция «Покорми птиц зимой»
Сегодня, 12 ноября в России отмечается экологический праздник – Синичкин день. Существует поверье, что именно в этот день птицы прилетают в регионы России и остаются зимовать. В честь празднования Синичкиного дня в Бурятии пройдёт акция «Покорми птиц зимой», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Ежегодно лесники вместе с ребятами из школьных лесничеств изготавливают кормушки, а также подготавливают корм для птичек: зерно, семечки, различные сушёные ягодки и другие лакомства.
- Развешивание кормушек стало доброй традицией, ведь как известно, в холодное время года птицам сложно найти корм, а зимняя подкормка помогает сохранить не только обыкновенные, но и редкие виды птиц, - рассказывает лесовод Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.
Для ребят помладше лесники проведут видеоуроки, где расскажут о том, какие птицы прилетают в Бурятию, а также научат распознавать их по внешнему виду. Проведут дистанционные мастер-классы и покажут, как правильно изготовить и повесить кормушку, и какой корм пернатые любят больше всего.
- Некоторые даже не подозревают, что синичка предпочитает сало, а воробьи наоборот, отдают предпочтение ягодам и зерну, - рассказывает юный лесник Кристина.
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Общество, Фото:
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