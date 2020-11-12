В бурятском селе установили стенд с цитатами Омара Хайяма

Конструкция установлена в центре села



В центре села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии установлена

конструкция изречениями легендарного персидского поэта и философа Омар Хайяма, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».



На стенде указаны следующие цитаты: «Уважая старших — ещё никто не опозорился. Помогая бедным — ещё никто не обеднел. Уступая место пожилым — ещё никто не умер».



- Идея принадлежит Кушнареву Алексею Леонидовичу. Основа конструкции выполнена по заказу в Иркутске. Художественное оформление выполнил житель села Татарников Виталий Валерьевич Он же выступил спонсором работ по изготовлению, - прокомментировала глава поселения Татьяна Татарникова.



В «Тарбагатай-инфо. 24/7» отмечают, что древние цитаты актуальны и в наши дни.

