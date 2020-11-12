Конструкция установлена в центре села
В центре села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии установлена
конструкция изречениями легендарного персидского поэта и философа Омар Хайяма, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
На стенде указаны следующие цитаты: «Уважая старших — ещё никто не опозорился. Помогая бедным — ещё никто не обеднел. Уступая место пожилым — ещё никто не умер».
- Идея принадлежит Кушнареву Алексею Леонидовичу. Основа конструкции выполнена по заказу в Иркутске. Художественное оформление выполнил житель села Татарников Виталий Валерьевич Он же выступил спонсором работ по изготовлению, - прокомментировала глава поселения Татьяна Татарникова.
В «Тарбагатай-инфо. 24/7» отмечают, что древние цитаты актуальны и в наши дни.
В бурятском селе установили стенд с цитатами Омара Хайяма
Общество, Фото:
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