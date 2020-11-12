В Улан-Удэ установлен новый контейнер для сбора бутылок

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Он расположен на территории «Музейного дворика»



11 ноября в музее природы Бурятии состоялось долгожданное событие. В Улан-Удэ совместно с экоактивистами движения «Будущее Земли зависит от тебя» Никифоровой Татьяной и Сурменевой Юлией на территории «Музейного дворика» был установлен контейнер для сбора пластиковых бутылок маркировки ПЭТ1, 2, 4.



- Установка контейнера в центре города и возле музея природы Бурятии – это ещё один важный шаг на пути к экологическому просвещению и чистоте нашего города. Жители нашего города также могут узнать полезную и нужную информацию о раздельном сборе мусора. Система выборочного сбора отходов позволяет подарить отходам «вторую жизнь», благодаря вторичному их использованию и переработке. Пластик, в частности пластиковые бутылки, которые мы выбрасываем в урны, пригоден для вторичной переработки. Это, несомненно, важное событие как для музея, так и для города, ведь подобных контейнеров у нас малое количество, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

