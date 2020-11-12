В Бурятии дети нарисуют мам как хранителей

Районный конкурс проводится в Тарбагатайском районе



В Тарбагатайском районе Бурятии проводится районная детская акция «Крылья ангела». Дети района могут нарисовать своего ангела – хранителя (свою маму), каким они его себе представляют.



Конкурс проводится с 5 по 29 ноября. Организатор – районный дом культуры, сообщает группа «Тарбагатай-инфо».



Сфотографировать рисунок и выложить его с описанием, указанием автора и поселения нужно в группу «Вконтакте», которая называется «МКУ Отдел культуры «Тарбагатайский район», с хэштегами #Тарбагатайскийрайон #КрыльяАнгела







