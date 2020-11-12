В Байкальском заповеднике открылись «птичьи столовые»

Зимой птицы часто погибают не от морозов, а из-за голода
Сотрудники Байкальского заповедника в Бурятии ежегодно с наступлением морозов начинают наполнять птичьи кормушки, расположенные у экологической тропы в посёлке Танхой.
- Идёт снег, приближаются сильные морозы и пернатым становится труднее самостоятельно добывать себе пищу. «Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной», – говорили наши предки, понимая, что птицы, спасённые от голода в холодное время, помогут в будущем уберечь урожай от насекомых-вредителей, - рассказывают в Байкальском заповеднике.
Увеличивается и количество сторонников этого хорошего дела – друзей Байкальского заповедника: дети и взрослые стараются поддержать птиц в сложный период. Кто-то устанавливает кормушки у себя дома, кто-то ведёт исследования, чтобы подкормка птиц проводилась правильно, кто-то снабжает семечками и орехами домики – кормушки в окрестностях центральной усадьбы заповедника.
Сегодня, 12 ноября, семьи Безруковых и Востряковых пришли на открытие «Птичьих столовых» с полезными подарками для пернатых. Сотрудники благотворительного фонда «Близко к сердцу» привезли месячный запас семечек, а индивидуальный предприниматель Сергей Юдман позаботился о птичьих кормах заранее – передал заповеднику средства на их закупку.
Зимой птицы часто погибают именно из-за голода, поэтому так важно помочь им пережить трудное время, когда природный корм практически недоступен. Сам по себе холод не так опасен, как сочетание его со снегом или гололёдом, преграждающим путь к их обычной пище.
Сотрудники Байкальского заповедника приглашают всех желающих присоединиться и помочь пернатым.
В Синичкин день в Байкальском заповеднике начинается «Синичкина неделя»: мы подготовили несколько мероприятий, связанных с птичьей темой. Состоятся творческие конкурсы и викторины, в которых можно участвовать онлайн.
Справка:
12 ноября уже несколько лет является официальным Синичкиным днем. Этот День ежегодно отмечается по инициативе Союза охраны птиц России.
В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В ноябрьский день взрослые чинили старые птичьи кормушки и вешали новые, а дети начинали кормить птиц.
Сегодня многие жители городов и поселков, сел и деревень так же не забывают о зимующих птицах. Снегири, клесты, сойки, синицы, свиристели, поползни и другие лесные гости уже появились в населенных пунктах.
Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника и арахиса.
В Байкальском заповеднике открылись «птичьи столовые»
Общество, Фото:
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