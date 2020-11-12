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Cтудентка из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса имени Л.А. Руслановой

Cтудентка из Улан-Удэ стала лауреатом конкурса имени Л.А. Руслановой
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГИК
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни проходил в Саратове

В конце октября в Саратове прошёл X всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой. Событие было приурочено сразу к трём юбилейным датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, десятому юбилейному конкурсу и 120-летию со дня рождения великой советской исполнительницы народных песен.

В конкурсе приняли участие 82 солиста из 20 регионов России: республик Бурятия и Калмыкия, Хабаровского края, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других. В течение недели участники демонстрировали свои таланты в четырёх возрастных группах: детской (10-14 лет), юношеской (14-18 лет), молодёжной (18-23 лет) и старшей (от 23 лет).

Бурятию представляла студентка 4 курса отделения народного пения Восточно-Сибирского института культуры Олеся Вологжина. Это была третья попытка учащихся ВСГИК прорваться на пьедестал. В прошлые годы Валентина Соломенникова и Анна Вдовина уже пробовали себя в этом знаменитом конкурсе, но призовых званий не удостаивались. Однако в этот раз Олеся Вологжина получила звание лауреата III степени в возрастной группе 18-23 года.

Как сообщает пресс-служба вуза, студентка давно зарекомендовала себя как артистка, способная выступать на самом высоком уровне. Она известна по выступлениям в составе ансамбля «Сибирский сувенир», в котором работает и как солистка, и как участница вокальной группы.


Бурятия конкурс вокальный конкурс. ВСГИК
 
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