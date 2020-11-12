Неприятным сюрпризом стал труп выдры в застойной воде
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС рассказали историю из жизни спасателей. Этим летом два спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Андрей Шубин и Сергей Топал ныряли в колодец глубиной семь метров и шириной три.
По словам спасателей, этот случай был в деревне Калиновка. Внутри колодца сломалась металлическая задвижка, и вода перестала поступать в деревню. Задачей спасателей было эти задвижки снять.
- В колодце было очень темно. Абсолютная темнота. Ничего не видно. Работали наощупь. Там нужно было открутить 12 болтов на 32 мм. И мы жестами и постукиваниями по рукам понимали друг друга: кто где сейчас держит, кто и что делает. Потихоньку сняли. Спустили воду, - рассказывает Андрей Шубин, - И очень неприятно было, что мы обнаружили там труп выдры. Запах был ужасный. А вода была застойная и мы достаточно долго в ней находились вместе с этим трупиком.
Также спасатель отмечает, что несмотря на неприятную «находку» при окончании работы, задачу они выполнили быстро. Мужчины помогли жителям деревни, и те искренне поблагодарили их.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Андрей Шубин поделился воспоминанием о непростой спасательной операции на Мунку-Сардык. Тогда спасателям пришлось в буквальном смысле плясать ночью на вершине.
Бурятские спасатели ныряли в колодец глубиной семь метров
Общество, Фото:
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