В Бурятии рассказали о досуге сирот в дни каникул

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Детям стараются привить уважительное отношение к друг к другу и умение ценить семейное тепло



В дни осенних каникул во всех учреждениях для детей-сирот Бурятии прошли различные праздничные, игровые и образовательные мероприятия.



В Бичурском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поздравляли с днём рождения Настю, Свету и Дашу. Для именинниц была подготовлена праздничная программа, проведены разные конкурсы, дети пели и читали стихи. По завершению конкурсной программы виновницы торжества загадали желания и задули свечи на праздничном торте, который для них испекли воспитанницы старших групп. На следующий день с ребятами центра было проведено обсуждение темы «Нет ненависти и вражде». В проведении мероприятия были использованы видеоматериалы, буклеты и памятки, подготовленные сотрудниками отдела МВД России по Бичурскому району. А 10 ноября ребята поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отправив им видеопоздравление с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, спокойной службы и успехов в работе.



В Заиграевском районе прошла познавательная игра «Поле чудес». Всё было почти как в настоящем телевизионном капитал-шоу «Поле чудес»: отборочный тур, вращающийся барабан, сектор «Приз», подарки. Игроки разгадывали задания, а пока крутился барабан, рассказывали о своих любимых питомцах, потому что игра была посвящена знанию различных пород собак. Победители туров Алик Ч., Вадим Г. и Аюр Ц. стали участниками финальной игры. Аюр выиграл финал и рискнул сыграть в супер-игру, но проиграл. Ему нужно было отгадать породу охотничьих собак, в названии которой отражено название страны Испании (это порода спаниель). Все участники получили поощрительные призы, а зрители – хорошее настроение.



В Клюевском реабилитационном центре для несовершеннолетних в рамках месячника безопасности проведены занятия в игровой форме по пожарной и дорожной безопасности. Ребятам рассказали о поведении в случаях теракта и возникновении ситуаций природного и технического характера.



Ребята Прибайкальского реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в познавательной игре «Дорогие пешеходы». Во время неё они узнали о происхождении светофора, о том, как с помощью царских указов в далёкие времена пытались регулировать движение на дорогах. Также ребята определяли значение дорожных знаков, отвечали на вопросы по разметке дороги и о том, где можно ездить на велосипеде. Затем воспитанники центра устроили праздник «Первого снега»: слепили первого снеговика и устроили «бой» снежками. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

