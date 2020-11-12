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В Улан-Удэ рядом с Пушкиным разместят «У Лукоморья»

В Улан-Удэ рядом с Пушкиным разместят «У Лукоморья»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В сквере имени Пушкина появится новая скульптура

В 2021 году в Улан-Удэ будет благоустроен сквер имени Пушкина на улице Хоца Намсараева, сообщили в минстрое Бурятии.

Недалеко от памятника Пушкину будет установлена скульптурная композиция «У Лукоморья».

Также планируется ремонт постамента скульптуры Пушкина, озеленение с устройством ландшафтного дизайна, летний водопровод, устройство тротуарных покрытий. В сквере появятся новые лавочки и урны. Также установят дополнительную входную арку. Появится здесь детская централизованная площадка. Сам сквер возьмут под видеонаблюдение.

Памятник Александру Пушкину в Улан-Удэ был открыт 6 июня 1999 года, в день 200-летия со дня рождения поэта.
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