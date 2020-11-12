В Улан-Удэ рядом с Пушкиным разместят «У Лукоморья»

В сквере имени Пушкина появится новая скульптура



В 2021 году в Улан-Удэ будет благоустроен сквер имени Пушкина на улице Хоца Намсараева, сообщили в минстрое Бурятии.



Недалеко от памятника Пушкину будет установлена скульптурная композиция «У Лукоморья».



Также планируется ремонт постамента скульптуры Пушкина, озеленение с устройством ландшафтного дизайна, летний водопровод, устройство тротуарных покрытий. В сквере появятся новые лавочки и урны. Также установят дополнительную входную арку. Появится здесь детская централизованная площадка. Сам сквер возьмут под видеонаблюдение.



Памятник Александру Пушкину в Улан-Удэ был открыт 6 июня 1999 года, в день 200-летия со дня рождения поэта.

