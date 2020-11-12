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В Бурятии умер осуждённый жаловавшийся на отсутствие лечение

В Бурятии умер осуждённый жаловавшийся на отсутствие лечение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Факты ненадлежащего оказания медицинской помощи осуждённому подтвердились

В Улан-Удэ умер болевший раком осуждённый исправительной колонии №2. Когда мужчина ещё был жив, его племянник просил помощи у уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Племянник рассказал, что дядя не получает в колонии нужного лечения. Мужчина бил тревогу, что состояние дяди из-за отсутствия лечения ухудшается с каждым днём. В ходе рассмотрения обращения осуждённый скончался.

Юлия Жамбалова обратилась в медико-санитарную часть № 3 ФСИН. Там ей заявили, что больной сам отказывался от прохождения морфологического обследования.

Однако сегодня аппарат бурятского омбудсмена сообщил о том, что факты ненадлежащего оказания медицинской помощи осуждённому подтвердились.

- По запросу омбудсмена территориальный орган Росздравнадзора по Бурятия провёл проверку, по итогам которой обращение признано полностью обоснованным. Выявлены нарушения порядка и стандартов оказания медицинской помощи, - сообщили в аппарате уполномоченного.

В этой ситуации теперь разбирается Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.


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