В Бурятии умер осуждённый жаловавшийся на отсутствие лечение

Факты ненадлежащего оказания медицинской помощи осуждённому подтвердились



В Улан-Удэ умер болевший раком осуждённый исправительной колонии №2. Когда мужчина ещё был жив, его племянник просил помощи у уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.



Племянник рассказал, что дядя не получает в колонии нужного лечения. Мужчина бил тревогу, что состояние дяди из-за отсутствия лечения ухудшается с каждым днём. В ходе рассмотрения обращения осуждённый скончался.



Юлия Жамбалова обратилась в медико-санитарную часть № 3 ФСИН. Там ей заявили, что больной сам отказывался от прохождения морфологического обследования.



Однако сегодня аппарат бурятского омбудсмена сообщил о том, что факты ненадлежащего оказания медицинской помощи осуждённому подтвердились.



- По запросу омбудсмена территориальный орган Росздравнадзора по Бурятия провёл проверку, по итогам которой обращение признано полностью обоснованным. Выявлены нарушения порядка и стандартов оказания медицинской помощи, - сообщили в аппарате уполномоченного.



В этой ситуации теперь разбирается Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.





