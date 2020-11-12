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Расходы на зарплату учителей в Бурятии увеличат до 4,8 млрд рублей

Расходы на зарплату учителей в Бурятии увеличат до 4,8 млрд рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из республиканского бюджета дополнительно направят 402 млн рублей

Общий объём средств фонда оплаты труда учителей в 2020 году, по данным министерства образования и науки Бурятии, составляет свыше 4,4 млрд рублей. В будущем году сумма увеличится до 4,8 млрд рублей. Эта сумма не включает затраты на административно-управленческий персонал, библиотекарей, психологов и прочих работников общеобразовательных учреждений.

Напомним, из республиканского бюджета на увеличение фонда оплаты труда дополнительно будет направлено 402 млн рублей.

Разработан новый норматив финансового обеспечения на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Ранее он формировался в зависимости от численности населения в населённых пунктах. Теперь, начиная с 1 января 2021 года, фонд оплаты труда учителей будет формироваться по количеству обучающихся в школах. Увеличение заработной платы произойдёт у около 4 тысяч учителей 170 общеобразовательных организаций. Рост в отдельных в школах составит от нескольких до тридцати процентов.

- Принятые нормативы разработаны в соответствии с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации. Наша задача состояла в том, чтобы при смене нормативов заработная плата учителей ни в одной школе не стала меньше. Более точные данные по изменению заработной платы у педагогов появятся после тарификации, то есть в январе 2021 года, - отметила первый замминистра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.

Кроме того, вырастет и финансирование на выплаты учителям за классное руководство, на обеспечение которой из федерального бюджета с сентября этого года поступило 277 млн рублей.

В будущем году данная статья затрат составит уже 832,8 млн рублей. В Бурятии выплаты за классное руководство составляют от 6 до 11 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия образование учителя заработная плата
 
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