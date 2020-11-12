Сельхоз участки незаконно раздавал экс-глава поселения
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года приговором Джидинского районного суда бывший глава сельского поселения «Нарынское» осуждён за превышение должностных полномочий за незаконное предоставление родственнику трёх земельных участков сельскохозяйственного назначения.
В связи с этим прокурор района обратился с иском в суд о признании недействительным договора купли-продажи этих участков и аннулировании незаконных записей о государственной регистрации права собственности.
Суд удовлетворил требования прокурора. Незаконно предоставленные земельные участки общей площадью 13,6 га возвращены в муниципальную собственность.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии в муниципальную собственность вернули «подаренные» участки
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