 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии в муниципальную собственность вернули «подаренные» участки

В Бурятии в муниципальную собственность вернули «подаренные» участки
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельхоз участки незаконно раздавал экс-глава поселения

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года приговором Джидинского районного суда бывший глава сельского поселения «Нарынское» осуждён за превышение должностных полномочий за незаконное предоставление родственнику трёх земельных участков сельскохозяйственного назначения.

В связи с этим прокурор района обратился с иском в суд о признании недействительным договора купли-продажи этих участков и аннулировании незаконных записей о государственной регистрации права собственности.

Суд удовлетворил требования прокурора. Незаконно предоставленные земельные участки общей площадью 13,6 га возвращены в муниципальную собственность.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сиротам предоставили непригодное жильё
В Бурятии сиротам предоставили непригодное жильё
Общество, 12.11.2020
Прокуратура Тарбагатайского района защитила права детей-сирот
В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода
В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода
Общество, 12.11.2020
Днём в столице Бурятии до +2
В Бурятии издан сборник лучших пьес 2020 года на бурятском языке
В Бурятии издан сборник лучших пьес 2020 года на бурятском языке
Общество, 11.11.2020
В книгу «Шэнэ зүжэгүүд» вошли работы, написанные для любительских театров
В Забайкалье проведут всероссийский фестиваль «Поёт село родное»
В Забайкалье проведут всероссийский фестиваль «Поёт село родное»
Общество, 11.11.2020
В мероприятии примут участие коллективы из Бурятии, Иркутской области и других регионов
Лагерь из Иркутской области стал призёром национальной премии
Лагерь из Иркутской области стал призёром национальной премии
Общество, 11.11.2020
Он получил сертификат «организации, дружественной к детям»
В Бурятии рассказали о перерасчёте за коммунальные услуги
В Бурятии рассказали о перерасчёте за коммунальные услуги
Общество, 11.11.2020
С новыми поправками сделать перерасчёт стало легче
В Забайкалье назвали любимые места отдыха туристов
В Забайкалье назвали любимые места отдыха туристов
Общество, 11.11.2020
Наиболее востребованными оказались Алханай и Красная горка
Творческие ссузы Иркутской области перешли на смешанное обучение
Творческие ссузы Иркутской области перешли на смешанное обучение
Общество, 11.11.2020
Подобный режим позволит сохранить высокое качество подготовки учащихся
В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах
В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах
Общество, 11.11.2020
Первая из шести серий посвящена сказу «Дүүдэй Мэргэн Баатар»
В Иркутской области СМИ разрешили посещать соревнования
В Иркутской области СМИ разрешили посещать соревнования
Общество, 11.11.2020
Кроме этого, были закрыты пункты общественного питания в зданиях с обсерваторами
В Бурятской епархии появился отдел по работе с казаками
В Бурятской епархии появился отдел по работе с казаками
Общество, 11.11.2020
Председателем новой структуры стал иерей Рустик Сидинкин
В Улан-Баторе введён трёхдневный карантин
В Улан-Баторе введён трёхдневный карантин
Общество, 11.11.2020
У водителя, пересёкшего границу через пограничный переход «Кяхта – Алтанбулаг», подтвердился коронавирус
В Бурятии ВСГУТУ перешёл на дистанционный режим
В Бурятии ВСГУТУ перешёл на дистанционный режим
Общество, 11.11.2020
Вуз будет работать в таком формате по 22 ноября
Монголия закрывает пункты пропуска с Россией с 16 ноября
Монголия закрывает пункты пропуска с Россией с 16 ноября
Общество, 11.11.2020
Грузы планируют перевозить по железной дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^