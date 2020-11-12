В Бурятии с водителю не выплатили зарплату за два месяца

В дело вмешалась прокуратура
Житель Заиграевского района Бурятии с июля по сентябрь 2020 года работал водителем у индивидуального предпринимателя. Он осуществлял сбор и вывоз неопасных твёрдых отходов.
Однако трудовой договор с водителем не заключался, заработная плата за август – сентябрь не была выплачена.
Проверкой установлено, что с бухгалтером также не заключался трудовой договор.
После прокурорского вмешательства работодателю внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого трудовые договоры заключены, долг по заработной плате выплачен.
Кроме того, в отношении предпринимателя возбуждены административные дела за уклонение от оформления трудового договора и невыплату в срок заработной платы. Ему назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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