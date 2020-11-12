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В Бурятии сиротам предоставили непригодное жильё

В Бурятии сиротам предоставили непригодное жильё
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура Тарбагатайского района защитила права детей-сирот

Шесть детей-сирот из Тарбагатайского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что заявителям в селе Нижний Саянтуй предоставленное жильё по результатам экспертизы признаны непригодными для эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизнедеятельности человека.

В суд был подан иск о понуждении министерства социальной защиты населения республики, Республиканского ресурсного центра «Семья» предоставить заявителям благоустроенное жильё специализированного жилищного фонда. Жильё должно быть пригодным для проживания, отвечающее требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам, взамен предоставленного ранее.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ три исковых заявления удовлетворил, в удовлетворении остальных отказал.

Не согласившись с решениями суда, прокурор района внёс апелляционные представления. Верховный суд республики решения суда первой инстанции отменил, удовлетворив исковые требования прокурора.

Решения вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура дети-сироты
 
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