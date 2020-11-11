Участие в олимпиаде бесплатное
Школьники Бурятии могут бесплатно принять участие в XVI всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2020-2021 учебного года – «Фитантлон для старшеклассников».
Олимпиада является одним из крупнейших социальных проектов по финансовой грамотности. В предыдущей олимпиаде приняло участие свыше 79 тысяч российских школьников. Было вовлечено более 1,5 млн человек: старшеклассники, их семьи, учителя, работники образовательных организаций.
«Финатлон для старшеклассников» входит в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования России, поэтому победители и призеры олимпиады могут получить льготы при поступлении в лучшие вузы страны по экономическим специальностям.
Олимпиада проводится в два этапа: проведение онлайн-тестирования и очного финального этапа, который будет проводиться в регионах страны на площадках местных университетов. Проведение финалов XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защиты прав потребителей финансовых услуг предполагается на 15 региональных площадках.
Заключительные мероприятия для победителей и призеров олимпиады состоятся в марте 2021 года в Москве. Они получат дипломы и свидетельства, призы и памятные подарки. Финалисты Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг получают возможность посетить Государственную Думу, Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России – Музей денег.
Зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте https://www.fin-olimp.ru/
Старшеклассников Бурятии зовут на олимпиаду по финансовой грамотности
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