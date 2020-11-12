Днём в столице Бурятии до +2
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике преимущественно без осадков, ночью по северному Прибайкалью и крайнему северу местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 8-13, местами 15-20, по Прибайкалью и югу местами 2-7 мороза, днём от -2 мороза до +3, по югу до +8, по северу -3-8 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём 0+2.
В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода
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