В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в столице Бурятии до +2



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по республике преимущественно без осадков, ночью по северному Прибайкалью и крайнему северу местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 8-13, местами 15-20, по Прибайкалью и югу местами 2-7 мороза, днём от -2 мороза до +3, по югу до +8, по северу -3-8 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём 0+2.

