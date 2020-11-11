Волонтёры бросили мешки с мусором на берегу реки
Неделю назад улан-удэнец увидел стихийную свалку на берегу реки Уда по улице Трубачеева. Как выяснилось, свалка появилась благодаря волонтёрам. Активисты собрали мусор в пластиковые мешки, но бросили их прямо на берегу. О собранном мусоре они не уведомили ни районную администрацию, ни комитет городского хозяйства.
- Благодаря горожанину данный факт был сразу принят в работу. Из-за выхода воды по причине скопления льда в русле реки Уда не представлялось возможным сразу убрать мусор. В понедельник, 9 ноября, когда вода замёрзла, на место для ликвидации свалки выехали сотрудники комбината по благоустройству, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.
Вручную мусор был собран и общими усилиями в больших грузовых мешках доставлен до улицы Трубачеева, где был загружен в грузовую машину и вывезен на мусорный полигон. После уборки территория была дополнительно очищена от остатков мусора.
В Улан-Удэ намусорили волонтёры
Общество, Фото:
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