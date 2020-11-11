 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Улан-Удэ намусорили волонтёры

В Улан-Удэ намусорили волонтёры
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Волонтёры бросили мешки с мусором на берегу реки

Неделю назад улан-удэнец увидел стихийную свалку на берегу реки Уда по улице Трубачеева. Как выяснилось, свалка появилась благодаря волонтёрам. Активисты собрали мусор в пластиковые мешки, но бросили их прямо на берегу. О собранном мусоре они не уведомили ни районную администрацию, ни комитет городского хозяйства.

- Благодаря горожанину данный факт был сразу принят в работу. Из-за выхода воды по причине скопления льда в русле реки Уда не представлялось возможным сразу убрать мусор. В понедельник, 9 ноября, когда вода замёрзла, на место для ликвидации свалки выехали сотрудники комбината по благоустройству, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

Вручную мусор был собран и общими усилиями в больших грузовых мешках доставлен до улицы Трубачеева, где был загружен в грузовую машину и вывезен на мусорный полигон. После уборки территория была дополнительно очищена от остатков мусора.


волонтеры мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ намусорили волонтёры
В Улан-Удэ намусорили волонтёры
Общество, 11.11.2020
Волонтёры бросили мешки с мусором на берегу реки
Медведи на Байкале впали в спячку
Медведи на Байкале впали в спячку
Общество, 11.11.2020
В Байкало-Ленском заповеднике снег лежит и не тает с 13 октября
В Забайкалье спасли пса, угодившего под мотокосу
В Забайкалье спасли пса, угодившего под мотокосу
Общество, 11.11.2020
Операция была проведена в полевых условиях
В Бурятии военные оттачивают меткость в лазерном тире. Видео
В Бурятии военные оттачивают меткость в лазерном тире. Видео
Общество, 11.11.2020
Реалистичная имитация даёт ощущение нахождения в реальном бою  
Больные ковидом женщины Иркутской области рожают в спецбоксах
Больные ковидом женщины Иркутской области рожают в спецбоксах
Общество, 11.11.2020
Иркутский городской перинатальный центр оказывает помощь беременным и роженицам с COVID-19
Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы
Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы
Общество, 11.11.2020
Пылесосы могут убирать мусор даже вокруг припаркованных автомобилей
Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео
Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео
Общество, 11.11.2020
Победители этого конкурса становятся яркими звездами отечественной сцены
В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер
В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер
Общество, 11.11.2020
Земельный участок для сквера взяли в аренду вместе с озером на 49 лет
В Бурятии осуждённый собрал кубик Рубика за две минуты
В Бурятии осуждённый собрал кубик Рубика за две минуты
Общество, 11.11.2020
Соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении
Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Общество, 11.11.2020
Именитая спортсменка из Бурятии рассказала о перенесённой болезни
В Бурятии по коронавирусу ударят юмором
В Бурятии по коронавирусу ударят юмором
Общество, 11.11.2020
За лучшие видеоролики подарят призы
В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики
В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики
Общество, 11.11.2020
Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно
В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
Общество, 11.11.2020
Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^