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В Забайкалье назвали любимые места отдыха туристов

В Забайкалье назвали любимые места отдыха туристов
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Наиболее востребованными оказались Алханай и Красная горка

В Забайкальском крае озвучены предварительные итоги работы с туристами в 2020 году. Гости из других стран и регионов за 11 месяцев совершили 70 выездных экскурсий - побывали на Кадалинских скалах, зоопарке «Амодово» и в других уникальных местах.

- Самыми востребованными у туристов оказались национальный парк Алханай и геологический памятник природы Красная горка,- рассказала начальник отдела развития туризма краевого минэкономразвития Татьяна Воронина,- в топе популярных также зоопарк «Амодово» и Кадалинские скалы. Радует, что, несмотря на пандемию и множество ограничений, в нашем регионе продолжает работать туристическая отрасль. К примеру, выездные экскурсии посетили почти 1300 гостей.

В ведомстве добавили, что зарубежные гости интересуются также историей города Нерчинска, часто оформляют поездки на ферму «Страус Забайкалья» и групповые экскурсии по Чите. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
туризм Забайкальский край
 
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