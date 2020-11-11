В Забайкалье назвали любимые места отдыха туристов

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Наиболее востребованными оказались Алханай и Красная горка



В Забайкальском крае озвучены предварительные итоги работы с туристами в 2020 году. Гости из других стран и регионов за 11 месяцев совершили 70 выездных экскурсий - побывали на Кадалинских скалах, зоопарке «Амодово» и в других уникальных местах.



- Самыми востребованными у туристов оказались национальный парк Алханай и геологический памятник природы Красная горка,- рассказала начальник отдела развития туризма краевого минэкономразвития Татьяна Воронина,- в топе популярных также зоопарк «Амодово» и Кадалинские скалы. Радует, что, несмотря на пандемию и множество ограничений, в нашем регионе продолжает работать туристическая отрасль. К примеру, выездные экскурсии посетили почти 1300 гостей.



В ведомстве добавили, что зарубежные гости интересуются также историей города Нерчинска, часто оформляют поездки на ферму «Страус Забайкалья» и групповые экскурсии по Чите. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

