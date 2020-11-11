В мероприятии примут участие коллективы из Бурятии, Иркутской области и других регионов
XVI всероссийский фестиваль-конкурс хоров и ансамблей «Поёт село родное» пройдёт в Забайкальском крае с 20 по 21 ноября. В этом году мероприятие состоится в онлайн-формате на официальном сайте проекта.
В мероприятии принимают участие любительские народно-певческие коллективы – победители территориальных смотров. В этом году на проекте покажут свое мастерство 30 вокальных коллективов из Бурятии, Хабаровского и Забайкальского края, Иркутской, Омской, Кемеровской областей, города Читы и Петровска-Забайкальского. Выступать участники будут по номинациям - народные хоры, ансамбли песни и танца, ансамбли народной песни и фольклорные коллективы, семейные ансамбли. В рамках фестиваля пройдут конкурсные прослушивания, голосование на приз зрительских симпатий, а также мастер-классы от ведущих творческих коллективов Забайкальского края.
По словам организаторов фестиваля, такие проекты способствуют развитию народного хорового и ансамблевого исполнительства, повышают творческий уровень артистов, а также проводятся для того, чтобы выявить самобытные художественные коллективы, пропагандирующие местные народно-певческие традиции и культуру.
Напомним, в статусе всероссийского проект «Поёт село родное» реализуется с 1992 года и проходит в разных региональных центрах страны. В Забайкальском крае он впервые состоялся в 2013 году и собрал более 20 коллективов из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье проведут всероссийский фестиваль «Поёт село родное»
Общество, Фото:
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