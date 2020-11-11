18 человек умерли накануне
По данным оперштаба, в Иркутской области по состоянию на 11 ноября зарегистрировано 27 290 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. Суточный прирост составил 258 человек. В настоящее время госпитализировано 4 654 пациентов.
За весь период выздоровело 21 196 человек, 280 из них выписались накануне.
За всё время умерло 592 больных, 18 скончались за последние сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 14 130 случаев заражения. Всего умерло от COVID-19, 259 человек, шестеро скончались за последние сутки.
В Иркутской области число смертей от коронавируса почти достигло 600
Общество, Фото:
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