Медведи на Байкале впали в спячку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Байкало-Ленском заповеднике снег лежит и не тает с 13 октября



Начало текущей недели в Иркутской области вообще признали самым тёплым за последние 60 лет метеонаблюдений. Но как же отражается нежданный погодный дневной «плюс» на жизни заповедных земель в Прибайкалье? На этот вопрос ответила Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке:



«Тепло, которое многие наблюдают в Иркутске, коснулось особо охраняемых природных территорий в меньшей степени. Например, в Байкало-Ленском заповеднике снег лежит и не тает с 13 октября. Обитатели горных местностей вообще могли и не заметить оттепель: медведи уже в спячке. Их сородичи, которые находятся ближе к воде, ещё могут конечно бодрствовать. Но их немного. Птицы заканчивают свои пролёты на юг и вообще всё в природе всё идёт своим чередом. Если говорить в целом о нетипичных для этого времени года температурах в регионе и опираться на опыт, полученный нашим учреждением при во время участия в мировом проекте по теме климатических наблюдений и отслеживанию изменений фенологических фаз, то тенденция к потеплению имеет место быть. Осень приходит позднее, весна – раньше. Но при этом не стоит винить человека и забывать, что природа циклична. Вполне может быть, что мы проживаем один из масштабных циклов, длительность которого может достигать сотен лет».



Впрочем, уже завтра природа перестанет баловать жителей Иркутской области комфортными условиями: тёплый фронт уходит. Прогнозируются ветер, метель, гололедица.





По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»





