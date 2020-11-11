Больные ковидом женщины Иркутской области рожают в спецбоксах

Иркутский городской перинатальный центр оказывает помощь беременным и роженицам с COVID-19



Беременные женщины со всей области при постановке диагноза «новая коронавирусная инфекция» доставляются в Иркутский городской перинатальный центр.



– Роженицы, имеющие положительный тест на ковид, направляются в инфекционный госпиталь, развёрнутый в нашем подразделении на Горького, 36, – сообщила главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. – Такие роженицы, если появление на свет ребёнка ожидается в ближайшее время, размещаются в специализированных мельцеровских боксах. Там же и принимаются роды. Если женщина заболела на более ранних сроках беременности, то на лечение она помещается в дородовое отделение, которое располагается по этому же адресу.



По информации Ирины Ежовой, в перинатальном центре обустроены три мельцеровских бокса, изолированных от других помещений. В среднем в течение суток рожает две-три женщины с подтверждённым диагнозом COVID-19.



– После родов маму отправляем в стационар лечиться от ковида, а ребёнка – в Ивано-Матренинскую детскую больницу, в отделение патологии новорождённых, – пояснила Ирина Ежова. – Бывает, что и новорождённый также инфицируется, тогда он находится в детской больнице до выздоровления. Здорового же ребёнка, по согласию матери, могут забрать домой родственники.



Также главный врач подчеркнула, что у женщин, инфицированных коронавирусом и проходящих после родов лечение в инфекционном госпитале, поддерживается лактация, чтобы, выздоровев, они могли продолжать грудное вскармливание.



Городская станция скорой медицинской помощи выделила автомобиль для доставки пациентов, взрослых и младенцев, в специализированные клиники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

