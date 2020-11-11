 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

Больные ковидом женщины Иркутской области рожают в спецбоксах

Больные ковидом женщины Иркутской области рожают в спецбоксах
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутский городской перинатальный центр оказывает помощь беременным и роженицам с COVID-19

Беременные женщины со всей области при постановке диагноза «новая коронавирусная инфекция» доставляются в Иркутский городской перинатальный центр.

– Роженицы, имеющие положительный тест на ковид, направляются в инфекционный госпиталь, развёрнутый в нашем подразделении на Горького, 36, – сообщила главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. – Такие роженицы, если появление на свет ребёнка ожидается в ближайшее время, размещаются в специализированных мельцеровских боксах. Там же и принимаются роды. Если женщина заболела на более ранних сроках беременности, то на лечение она помещается в дородовое отделение, которое располагается по этому же адресу.

По информации Ирины Ежовой, в перинатальном центре обустроены три мельцеровских бокса, изолированных от других помещений. В среднем в течение суток рожает две-три женщины с подтверждённым диагнозом COVID-19.

– После родов маму отправляем в стационар лечиться от ковида, а ребёнка – в Ивано-Матренинскую детскую больницу, в отделение патологии новорождённых, – пояснила Ирина Ежова. – Бывает, что и новорождённый также инфицируется, тогда он находится в детской больнице до выздоровления. Здорового же ребёнка, по согласию матери, могут забрать домой родственники.

Также главный врач подчеркнула, что у женщин, инфицированных коронавирусом и проходящих после родов лечение в инфекционном госпитале, поддерживается лактация, чтобы, выздоровев, они могли продолжать грудное вскармливание.

Городская станция скорой медицинской помощи выделила автомобиль для доставки пациентов, взрослых и младенцев, в специализированные клиники, сообщили в пресс-службе областного правительства.
коронавирус роды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы
Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы
Общество, 11.11.2020
Пылесосы могут убирать мусор даже вокруг припаркованных автомобилей
Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео
Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео
Общество, 11.11.2020
Победители этого конкурса становятся яркими звездами отечественной сцены
В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер
В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер
Общество, 11.11.2020
Земельный участок для сквера взяли в аренду вместе с озером на 49 лет
В Бурятии осуждённый собрал кубик Рубика за две минуты
В Бурятии осуждённый собрал кубик Рубика за две минуты
Общество, 11.11.2020
Соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении
Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Общество, 11.11.2020
Именитая спортсменка из Бурятии рассказала о перенесённой болезни
В Бурятии по коронавирусу ударят юмором
В Бурятии по коронавирусу ударят юмором
Общество, 11.11.2020
За лучшие видеоролики подарят призы
В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики
В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики
Общество, 11.11.2020
Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно
В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
Общество, 11.11.2020
Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву
«Было близко»: Бурятские театры остались без «Золотой маски»
«Было близко»: Бурятские театры остались без «Золотой маски»
Общество, 11.11.2020
В Бурятии не расстроились итогам самой престижной театральной премии
В Улан-Удэ возвели каркас и стены самой большой школы
В Улан-Удэ возвели каркас и стены самой большой школы
Общество, 11.11.2020
В новой школе будет сразу два бассейна
Бурятия перешагнула рубеж в 14 тысяч случаев коронавируса
Бурятия перешагнула рубеж в 14 тысяч случаев коронавируса
Общество, 11.11.2020
Круг контактных лиц почти достиг семи тысяч человек
В Чите масочный режим соблюдают 80% пассажиров
В Чите масочный режим соблюдают 80% пассажиров
Общество, 11.11.2020
За две недели почти 600 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
У большинства жителей Бурятии есть знакомые, переболевшие ковидом
У большинства жителей Бурятии есть знакомые, переболевшие ковидом
Общество, 11.11.2020
Жители Бурятии участвовали во всероссийском опросе по коронавирусу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^