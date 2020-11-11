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Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы

Улан-Удэ чистят гигантские пылесосы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пылесосы могут убирать мусор даже вокруг припаркованных автомобилей

В Улан-Удэ опавшую листву и мусор с тротуаров убрали машины-пылесосы. Фотографиями процесса поделилась администрация города.


- Вакуумные подметально-уборочные машины не только удаляют с дорожной поверхности пыль и мусор, но собирают и транспортируют его к месту выгрузки. Это тот же пылесос, только размером больше. Внутри кузова машины установлен специальный контейнер, куда попадает собранный мусор, его подача осуществляется за счёт разреженного воздуха, создаваемого работой центробежного вентилятора. Наполненный бункер разгружается самосвальным способом, - рассказали в мэрии.

Машины-пылесосы марки JOHNSTON VT650, работают на базе «КамАЗа». Машины специально созданы для автоматизированной уборки мусора и пыли на городских территориях. Всасывающий рукав вращается на 280 градусов, что обеспечивает возможность убирать мусор вокруг припаркованных автомобилей. Объём бункера большой, составляет 6,5 куб. м.

Отметим, ежедневно комбинат по благоустройству проводит уборку 208 улиц общей площадью 1,2 млн кв. метров.




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