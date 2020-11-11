Лагерь из Иркутской области стал призёром национальной премии

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он получил сертификат «организации, дружественной к детям»



Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», расположенный в селе Моты Шелеховского района Иркутской области, стал призёром национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям». Учреждению вручили соответствующий сертификат после успешного выступления в финале. Он проходил в форме дистанционного всероссийского семинара-совещания, во время которого участники публично представляли и защищали свои проекты.



Лагерь «Солнечный» представил тематическую смену патриотической направленности «Наследники героев», посвящённую 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она позволяет всем детям стать участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами, в итоге процесс патриотического воспитания становится более увлекательным, мобильным и насыщенным.



Перед тем, как подавать заявку на участие в конкурсе, в лагере усовершенствовали материально-техническую базу, обновили педагогический коллектив, установили партнёрские отношения со студенческим педагогическим отрядом «Пламя», а также разработали и внедрили новую комплексную программу отдыха.



К участию в конкурсном отборе национальной премии были приглашены не только детские лагеря. Заявки подавали организации, которые занимаются организацией экскурсий, различные спортивные школы, социальные учреждения, кружки дополнительного образования. Помимо «Солнечного», призовые места были присуждены ещё 114 организациям из 50 субъектов Российской Федерации, оказывающим услуги детям. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

