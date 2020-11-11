Творческие ссузы Иркутской области перешли на смешанное обучение

Подобный режим позволит сохранить высокое качество подготовки учащихся
Творческие колледжи и училища Иркутской области перешли на смешанный формат обучения. Это связано с профилактикой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
В Иркутском театральном училище больше половины занятий проводят дистанционно, а профильные дисциплины – пластическое воспитание, сценическая речь, ансамблевое пение и мастерство актёра – очно. Занятия идут в две смены. Студенты разных курсов практически не встречаются друг с другом, в том числе во время перерывов.
- Переход на смешанную форму работы для училища – единственная возможность сохранить высокое качество подготовки по специальностям «Актёрское искусство» и «Искусство балета». Для будущих актёров и артистов балета важно непосредственное общение с педагогом, коллективная работа над постановками, занятия по физической подготовке. Достичь результатов самостоятельно или под дистанционным контролем педагога невозможно, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
В смешанном формате занимаются также студенты Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л. Копылова. Занятия по общим предметам проходят удалённо. В очном формате ведут дисциплины профессионального модуля: рисунок, живопись, композицию, скульптуру, основы художественного ткачества, дизайн-проектирование, цветоведение и другие. Обучение проходит в трёх зданиях учебного заведения. Скопление студентов, в том числе на перерывах, исключено.
В Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена общеобразовательные и теоретические предметы преподают в дистанционном режиме. Для сохранения системы музыкального образования допускается очная форма проведения индивидуальных занятий. Студенты могут посещать их не чаще одного раза в неделю по специальному графику. В нём учтено время для проветривания, санитарной обработки помещений и музыкальных инструментов. Занятие хоров и оркестров разделены по вокальным партиям и инструментам. Студенты занимаются небольшим группами. В кабинетах для вокала, оркестровых духовых инструментов, а также в концертном зале установлены рециркуляторы.
Студенты Иркутского областного колледжа культуры с 9 по 23 ноября будут заниматься дистанционно. Ранее в учебном заведении также действовала смешенная система обучения. Сейчас занятия проводятся с помощью виртуальной обучающей среды Moodle, площадки для видеоконференций Zoom, мессенджерах.
Удаленно обучаются и студенты Братского музыкального училища. Все дисциплины, включая практические – хор, оркестр, исполнительское мастерство – проводятся на различных интернет-платформах.
Отметим, что во всех учебных заведениях сферы культуры соблюдаются меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений, кварцевание и проветривание учебных аудиторий. Установлены диспенсеры для санитарной обработки рук. На входе измеряют температуру. К обучению и работе не допускают людей, имеющих признаки ОРВИ. Соблюдается масочный режим.
Творческие ссузы Иркутской области перешли на смешанное обучение
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