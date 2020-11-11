Кроме этого, были закрыты пункты общественного питания в зданиях с обсерваторами
В Иркутской области внесены изменения в указ губернатора, регламентирующий работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. В зданиях, где находятся обсерваторы, с 11 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Это ограничение будет действовать до 20 ноября.
Также внесено изменение в правила проведения спортивных соревнований. Кроме участников, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала посещать их могут представители аккредитованных средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области СМИ разрешили посещать соревнования
Общество, Фото:
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