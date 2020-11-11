Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео

В третьем решающем туре артист из Бурятии представил вариацию из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса.







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Солист Бурятского театра оперы и балета Тимур Дымчиков стал лауреатом II премии на всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов. Радостной новостью поделились в пресс-службе театра.Конкурс завершился в Москве вчера, 10 ноября. Это крупнейший отечественный смотр хореографии. Его художественный руководитель – легендарный Юрий Григорович, бывший главный балетмейстер Большого театра.В конкурсе участвовали артисты балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Детского музыкального театра имени Сац, Театра классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Василёва, театров «Кремлевский балет» и «Русский балет», Московского театра балета классической хореографии La Classique, Театра балета Юрия Григоровича, Новосибирского, Красноярского театров оперы и балета.Победители конкурса каждого сезона становятся яркими звездами отечественной сцены. Лауреаты прошлого состязания в номинации «Классический танец» состоят в балетных труппах Большого театра России (Екатерина Клявлина, Анна Григорьева, Денис Захаров, Илья Владимиров, Григорий Иконников), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Ирина Захарова), Московского государственного академического музыкального театра имени Н.И. Сац (Арина Осипюк, Варвара Серова, Иван Титов) и других знаменитых коллективов.