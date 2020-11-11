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Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео

Артист балета из Бурятии стал лауреатом престижного конкурса. Видео
Общество, 
Победители этого конкурса становятся яркими звездами отечественной сцены

Солист Бурятского театра оперы и балета Тимур Дымчиков стал лауреатом II премии на всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов. Радостной новостью поделились в пресс-службе театра.

Конкурс завершился в Москве вчера, 10 ноября. Это крупнейший отечественный смотр хореографии. Его художественный руководитель – легендарный Юрий Григорович, бывший главный балетмейстер Большого театра.

В конкурсе участвовали артисты балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Детского музыкального театра имени Сац, Театра классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Василёва, театров «Кремлевский балет» и «Русский балет», Московского театра балета классической хореографии La Classique, Театра балета Юрия Григоровича, Новосибирского, Красноярского театров оперы и балета.

В третьем решающем туре артист из Бурятии представил вариацию из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса.


Победители конкурса каждого сезона становятся яркими звездами отечественной сцены. Лауреаты прошлого состязания в номинации «Классический танец» состоят в балетных труппах Большого театра России (Екатерина Клявлина, Анна Григорьева, Денис Захаров, Илья Владимиров, Григорий Иконников), Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Ирина Захарова), Московского государственного академического музыкального театра имени Н.И. Сац (Арина Осипюк, Варвара Серова, Иван Титов) и других знаменитых коллективов.
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