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В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер

В Улан-Удэ пустырь со свалкой превратили в сквер
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Земельный участок для сквера взяли в аренду вместе с озером на 49 лет

В Улан-Удэ в микрорайоне Исток есть сквер семейного отдыха «Сказка». Недавно его благоустроили по проекту «Народный бюджет», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Это общественное пространство было создано несколько лет назад на месте пустыря, где ранее была стихийная мусорная свалка и заброшенный пруд.

Три года назад активисты ТОС «Исток» убрали свалку, привезли 20 «КамАЗов» земли, огородили территорию, построили детскую площадку. Местные жители высадили на территории более 100 кустарников и деревьев.


В этом году в сквере появились тротуарные дорожки, провели освещение, поставили скамейки. Кроме того, подрядная организация завезла грунт и выровняла площадку. В результате сквер стал семейным местом. Рядом находится спортивная и детская игровые площадки, которую местные жители построили сами ранее.

Земельный участок взят в аренду вместе с природным озером на 49 лет. Это стало возможным благодаря тому, что в 2013 году ТОС «Исток» стал юрлицом. Инициативная группа жителей разработала схему-проект развития сквера, в котором предусмотрены велосипедные дорожки вокруг пруда, лавочки, уличное освещение, сцена в виде ракушки, универсальная спортивная площадка, беседки. Часть мероприятий уже реализована благодаря «Народному бюджету».

– Это место станет привлекательным для отдыха не только жителей нашего микрорайона, но и всех горожан. Рядом у нас федеральная трасса. Люди могут заехать, отдохнуть. У нас здесь находится природное озеро. Раньше здесь купались, но со временем озеро пришло в упадок. Мы хотим его облагородить. Построим здесь сцену для выступлений. Она будет в виде ракушки. Вся инфраструктура у нас есть: свет, вода, отдельный счётчик. Это все мы приобрели за счет грантов. Работа идёт благодаря нашим активистам, – сообщила председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.




сквер благоустройство
 
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