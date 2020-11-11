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В Бурятии рассказали о перерасчёте за коммунальные услуги

В Бурятии рассказали о перерасчёте за коммунальные услуги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С новыми поправками сделать перерасчёт стало легче

Добиться перерасчёта за некачественно оказанные коммунальные услуги стало проще. С 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

Потребители и раньше вправе были требовать перерасчёт, ссылаясь на правила предоставления коммунальных услуг. Но Жилищным кодексом был предусмотрен перерасчёт только за предоставление коммунальных услуг с перерывами. Кроме того, на практике нередко возникали вопросы – кто именно должен делать перерасчёт: управляющая компания или ресурсоснабжающая организация.

Теперь же обязанность сделать перерасчёт при некачественном оказании коммунальных услуг (какие именно считаются некачественными - приведено в правилах предоставления коммунальных услуг) прописана и в Жилищном кодексе. К тому же, «по умолчанию» перерасчёт должна сделать управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив. Но, если, к примеру, жители дома напрямую заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, перерасчёты становятся её обязанностью. Кроме того, оговаривается, что уже после перерасчёта ресурсоснабжающая организация может потребовать компенсации расходов от управляющей организации, если та ненадлежащим образом содержит и ремонтирует общее имущество.

- Зачастую подача тепла в дома осложняется тем, что управляющая не провела опрессовку и промывку системы отопления, - поясняет Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии. - Если поставщик тепла вынужден будет сделать жителям перерасчёт за это, то компенсацию расходов он может потребовать от управляющей компании.

Одновременно исчезла норма о том, что виновник некачественного оказания услуг должен заплатить штраф потребителю.

Как сделать перерасчёт?

1. Оставить заявку о некачественной услуге в аварийно-диспетчерской службе управляющей организации. После этого, с вами должны связаться из управляющей организации и согласовать время проведения проверки.

2. В назначенный срок приходит специалист и делает замеры. Акт составляют в двух экземплярах (для УК и жильца) о том, что услуги не предоставлялись или были некачественными. В акте указывают нарушение и срок, на протяжении которого оно не устраняется. Ставят дату и регистрационный номер. Акт подписывают собственник квартиры и представитель управляющей организации. Если результат проверки не устраивает жильцов, они могут заявить в Жилинспекцию о проведении повторной проверки, с участием их специалистов.

Заключение о том, что коммунальная услуга поставляется с нарушением нормативов качества, является основанием для перерасчёта квартплаты. Необходимо только написать заявление на перерасчёт на имя директора управляющей компании в свободной форме. Управляющая компания рассмотрит заявление и вычислит сумму перерасчёта.
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