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В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах

В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первая из шести серий посвящена сказу «Дүүдэй Мэргэн Баатар»

В Бурятии коллектив театра «Байкал» перескажет зрителям краткое содержание ульгэров в преддверии премьеры нового музыкального проекта «Yльгэртэ хурэхэ зам». Первый выпуск рубрики «Кратко» посвящён сказанию «Дүүдэй Мэргэн Баатар». Всего зрителей ждёт 6 выпусков, среди которых пересказы «Гэсэра», «Шоно Баатара» и других.

- Чтение полной версии ульгэров может измеряться сутками, поэтому, в концерте прозвучат только их отрывки. Но, для полного погружения и понимания их смысла, мы запустили эту рубрику, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».



Премьера состоится 10 декабря на YouTube канале театра «Байкал». В часовом концерте ульгэры впервые будут исполнены с оркестром, под гитару, с использованием современных технологий. Улигершинами выступят музыканты театра Баттувшин Балданцэрэн, Жаргал Омоктуев, Галсан Ошоров, Мунко Дондоков, Гэсэр Холхоев при участии национального оркестра Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия театр улигершины концерт театр "Байкал"
 
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