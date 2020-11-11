В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первая из шести серий посвящена сказу «Дүүдэй Мэргэн Баатар»



В Бурятии коллектив театра «Байкал» перескажет зрителям краткое содержание ульгэров в преддверии премьеры нового музыкального проекта «Yльгэртэ хурэхэ зам». Первый выпуск рубрики «Кратко» посвящён сказанию «Дүүдэй Мэргэн Баатар». Всего зрителей ждёт 6 выпусков, среди которых пересказы «Гэсэра», «Шоно Баатара» и других.



- Чтение полной версии ульгэров может измеряться сутками, поэтому, в концерте прозвучат только их отрывки. Но, для полного погружения и понимания их смысла, мы запустили эту рубрику, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».







Премьера состоится 10 декабря на YouTube канале театра «Байкал». В часовом концерте ульгэры впервые будут исполнены с оркестром, под гитару, с использованием современных технологий. Улигершинами выступят музыканты театра Баттувшин Балданцэрэн, Жаргал Омоктуев, Галсан Ошоров, Мунко Дондоков, Гэсэр Холхоев при участии национального оркестра Бурятии.



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