Первая из шести серий посвящена сказу «Дүүдэй Мэргэн Баатар»
В Бурятии коллектив театра «Байкал» перескажет зрителям краткое содержание ульгэров в преддверии премьеры нового музыкального проекта «Yльгэртэ хурэхэ зам». Первый выпуск рубрики «Кратко» посвящён сказанию «Дүүдэй Мэргэн Баатар». Всего зрителей ждёт 6 выпусков, среди которых пересказы «Гэсэра», «Шоно Баатара» и других.
- Чтение полной версии ульгэров может измеряться сутками, поэтому, в концерте прозвучат только их отрывки. Но, для полного погружения и понимания их смысла, мы запустили эту рубрику, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Премьера состоится 10 декабря на YouTube канале театра «Байкал». В часовом концерте ульгэры впервые будут исполнены с оркестром, под гитару, с использованием современных технологий. Улигершинами выступят музыканты театра Баттувшин Балданцэрэн, Жаргал Омоктуев, Галсан Ошоров, Мунко Дондоков, Гэсэр Холхоев при участии национального оркестра Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал показ познавательных видео об ульгэрах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С новыми поправками сделать перерасчёт стало легче
Наиболее востребованными оказались Алханай и Красная горка
Подобный режим позволит сохранить высокое качество подготовки учащихся
Первая из шести серий посвящена сказу «Дүүдэй Мэргэн Баатар»
Кроме этого, были закрыты пункты общественного питания в зданиях с обсерваторами
Председателем новой структуры стал иерей Рустик Сидинкин
У водителя, пересёкшего границу через пограничный переход «Кяхта – Алтанбулаг», подтвердился коронавирус
Вуз будет работать в таком формате по 22 ноября
Грузы планируют перевозить по железной дороге
Участие в олимпиаде бесплатное
Волонтёры бросили мешки с мусором на берегу реки
18 человек умерли накануне
В Байкало-Ленском заповеднике снег лежит и не тает с 13 октября
Операция была проведена в полевых условиях
Реалистичная имитация даёт ощущение нахождения в реальном бою