Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву
В Иркутской области прошёл отборочный этап конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Для участия в региональном этапе были отобраны и присланы работы осуждённых, отбывающих наказание в Ангарске, Иркутске, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Братском и Казачинско-Ленском районах области.
Картины участников выполнены на холстах и дереве в различных техниках живописи с использованием масляных красок, гуаши, стеклянной крошки и чеканки.
Победителей регионального этапа конкурса определит жюри, которое возглавит помощник начальника ГУФСИН России по Иркутской области по организации работы с верующими Евгений Старцев. Лучшие работы будут отправлены в Москву для участия в основном этапе конкурса.
Конкурс православной живописи «Явление» проводится ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению Русской православной церкви в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением».
Конкурс посвящён теме Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Тематику работ в этом году расширили, для участия допускают картины с изображениями великих князей, а также известных государственных деятелей и полководцев, продолжавших дело Александра Невского.
В отличие от конкурса иконописи «Канон», который также проводится среди осуждённых, условия конкурса «Явление» не предполагают соблюдения в конкурсных работах строгого соответствия нормам церковной живописи, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
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