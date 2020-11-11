 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Иркутской области осуждённые рисуют иконы

В Иркутской области осуждённые рисуют иконы
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву

В Иркутской области прошёл отборочный этап конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Для участия в региональном этапе были отобраны и присланы работы осуждённых, отбывающих наказание в Ангарске, Иркутске, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Братском и Казачинско-Ленском районах области.

Картины участников выполнены на холстах и дереве в различных техниках живописи с использованием масляных красок, гуаши, стеклянной крошки и чеканки.

Победителей регионального этапа конкурса определит жюри, которое возглавит помощник начальника ГУФСИН России по Иркутской области по организации работы с верующими Евгений Старцев. Лучшие работы будут отправлены в Москву для участия в основном этапе конкурса.

Конкурс православной живописи «Явление» проводится ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению Русской православной церкви в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением».

Конкурс посвящён теме Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Тематику работ в этом году расширили, для участия допускают картины с изображениями великих князей, а также известных государственных деятелей и полководцев, продолжавших дело Александра Невского.

В отличие от конкурса иконописи «Канон», который также проводится среди осуждённых, условия конкурса «Явление» не предполагают соблюдения в конкурсных работах строгого соответствия нормам церковной живописи, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
осужденные конкурс икона
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская шахматистка стала призёром первенства ДФО
Бурятская шахматистка стала призёром первенства ДФО
Общество, 12.11.2020
У спортсменов Забайкалья - 6 медалей
В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной
В Забайкалье горячую линию минздрава сделали круглосуточной
Общество, 12.11.2020
Также её усилили дополнительными специалистами
В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
В Бурятии коронавирус обнаружили в смывах с поверхностей
Общество, 12.11.2020
Пробы берутся в том числе в сточной воде, транспорте и магазинах
В Монголии введён всеобщий карантинный режим
В Монголии введён всеобщий карантинный режим
Общество, 12.11.2020
Строгие ограничения из-за коронавируса продлятся по 17 ноября
Военные беспилотники налетали в Бурятию тысячу часов
Военные беспилотники налетали в Бурятию тысячу часов
Общество, 12.11.2020
Беспилотники взлетали в небо как днём, так и ночью
В Бурятии к выходным похолодает
В Бурятии к выходным похолодает
Общество, 12.11.2020
Возможен небольшой снег
В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей
В Улан-Удэ ищут владельца забытых 35 тысяч рублей
Общество, 12.11.2020
Деньги рассеянный неизвестный забыл в банкомате
Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой
Жителей Бурятии просят поделиться антиковидной плазмой
Общество, 12.11.2020
Число доноров растёт, но плазма всё ещё необходима
Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии
Водосвятный молебен прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 12.11.2020
На территории колонии стоит православный храм
Дальнобойщик: «В Улан-Удэ хорошие водители, вежливые»
Дальнобойщик: «В Улан-Удэ хорошие водители, вежливые»
Общество, 12.11.2020
Блогер-дальнобойщик выложил видео о поездке на фуре по столице Бурятии
Увеличение зарплат учителям в Бурятии может привлечь новые кадры
Увеличение зарплат учителям в Бурятии может привлечь новые кадры
Общество, 12.11.2020
Педагоги необходимы для новых образовательных объектов
В Улан-Удэ зависло введение льготных проездных
В Улан-Удэ зависло введение льготных проездных
Общество, 12.11.2020
Председатель комитета по транспорту Ткачёв просит отложить внедрение льготных проездных

Роспотребнадзор объяснил жителям Бурятии, как носить маски
Общество, 12.11.2020
Маску нужно выкидывать в мусор в отдельном пакете
В Бурятии дети измеряют возраст деревьев
В Бурятии дети измеряют возраст деревьев
Общество, 12.11.2020
По высоте и диаметру не всегда можно узнать точный возраст дерева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^