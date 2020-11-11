В Иркутской области осуждённые рисуют иконы

Общество, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву



В Иркутской области прошёл отборочный этап конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Для участия в региональном этапе были отобраны и присланы работы осуждённых, отбывающих наказание в Ангарске, Иркутске, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Братском и Казачинско-Ленском районах области.



Картины участников выполнены на холстах и дереве в различных техниках живописи с использованием масляных красок, гуаши, стеклянной крошки и чеканки.



Победителей регионального этапа конкурса определит жюри, которое возглавит помощник начальника ГУФСИН России по Иркутской области по организации работы с верующими Евгений Старцев. Лучшие работы будут отправлены в Москву для участия в основном этапе конкурса.



Конкурс православной живописи «Явление» проводится ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению Русской православной церкви в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением».



Конкурс посвящён теме Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Тематику работ в этом году расширили, для участия допускают картины с изображениями великих князей, а также известных государственных деятелей и полководцев, продолжавших дело Александра Невского.



В отличие от конкурса иконописи «Канон», который также проводится среди осуждённых, условия конкурса «Явление» не предполагают соблюдения в конкурсных работах строгого соответствия нормам церковной живописи, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

