Всего прибыло 12 врачей
Со вчерашнего дня три медика из Новосибирска оказывают помощь в инфекционных госпиталях первых больниц Иркутска и Ангарска. Один доктор работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской районной больнице. Кроме того, в Шелехове врач-травматолог ведёт приём населения в поликлинике, а врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому. Специалисты из Самары работают в поликлиниках посёлков Молодёжный и Марково, а также в инфекционных госпиталях Ангарска.
- Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска, - сказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.
Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области.
В медучреждениях Иркутской области от COVID-19 сейчас лечат более 4,5 тысяч человек. Коечный фонд увеличивается ежедневно, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иркутская область вошла в число регионов, где по мнению главного санитарного врача страны Анны Поповой необходимо усилить ограничения по коронавирусу.
На помощь Иркутской области прибыли врачи из Новосибирска и Самары
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