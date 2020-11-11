Председателем новой структуры стал иерей Рустик Сидинкин
В пределах границ Улан-Удэнской и Бурятской епархии создан отдел по взаимодействию с казачеством. По словам митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа структура образована в целях совершенствования и оптимизации управления епархиальными отделами.
Председателем отдела по взаимодействию с казачеством назначен благочинный Мухоршибирского церковного округа, клирик храма святителя Николая архиепископа Мирликийского города Улан-Удэ иерей Рустик (Руслан) Сидинкин.
Также руководителем курсов «Православная Бурятия» для подготовки гидов и экскурсоводов стал настоятель храма пророка Божия Илии села Подлопатки Мухоршибирского района иерей Пётр Шестаков. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
В Бурятской епархии появился отдел по работе с казаками
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