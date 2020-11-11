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В Чите масочный режим соблюдают 80% пассажиров

В Чите масочный режим соблюдают 80% пассажиров
Общество,  Фото:pixabay.com
За две недели почти 600 автобусов проверили на соблюдение масочного режима

В Чите продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. За последние две недели патрульные группы из сотрудников региональных органов исполнительной власти, полиции и Росгвардии проверили пассажиров и водителей почти 600 автобусов и троллейбусов на 60 маршрутах.

- Мы проверяем как городские, так и краевые маршруты. Мониторинг показывает, что забайкальцы стали намного ответственнее относиться к эпидемиологической обстановке, в которой нам всем приходится жить сегодня, - рассказал замначальника отдела транспорта регионального минстроя Сергей Назаров.

Во время рейдов проверяющие напоминают пассажирам о том, что необходимо надевать маску перед входом в общественный транспорт, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих.

- Люди это понимают, и большинство пассажиров в салоне находится в масках - это 80-85 процентов, - отметил Сергей Назаров.

Он напомнил, что в отношении тех пассажиров и водителей, которые пренебрегают масками, могут быть составлены административные протоколы, их затем передают в суд для привлечения нарушителей к ответственности. Размер штрафа - от одной до 30 тысяч рублей.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Забайкальском крае действуют масочный режим. Ношение маски или респиратора обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также проводятся рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. Мобильные группы работают с 9 октября.
коронавирус масочный режим общественный транспорт
 
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