Жителей республики призывают активнее использовать цифровые сервисы
В соответствии с указом главы Бурятии №220 от 8 октября 2020 года все посетители отделений почтовой связи обязаны находиться в клиентских залах в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Отделения почтовой связи республики работают по графику с соблюдением всех необходимых мер противодействия инфекции. Все сотрудники отделений связи обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками, сообщает пресс-служба УФПС РБ.
- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора регулярно проводятся влажная уборка в помещениях, дезинфекция поверхностей на рабочих местах, в клиентских залах. Также соблюдается частое проветривание комнат. Приход на работу сопровождается измерением температуры сотрудников в ежедневном режиме. Для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов на барьерах установлены защитные экраны из оргстекла, - отметили в компании.
В связи с обострением эпидемиологической ситуации Почта России в Бурятии призывает своих клиентов активнее использовать цифровые сервисы с помощью мобильного приложения Почты России или сайта компании. На сайте https://www.pochta.ru/digital-remote-services/ размещён актуальный перечень цифровых и дистанционных сервисов.
- В период пандемии мы предлагаем активнее пользоваться цифровыми сервисами Почты России и готовы оказать необходимые услуги на дому почтальонами: выплата пенсий и пособий, приём коммунальных платежей, штрафов и налогов, доставка писем и посылок, - рассказал директор УФПС Бурятии Баир Ринчинов.
Если визит в почтовое отделение необходим, то Почта России рекомендует заранее подготовиться к посещению: на сайте и мобильном приложении можно оформить необходимые бланки, также найти почтовые отделения, работающие по предварительной записи. Напомним, что в республике такую услугу оказывают 28 отделений почтовой связи.
Почта Бурятии напомнила о порядке обслуживания клиентов
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