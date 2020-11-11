В Бурятии сельхозучасток зарос травой

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельцу грозит административная ответственность



Специалистами Россельхознадзора проведён рейдовый осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,7 га, расположенного Заиграевском районе Бурятии.



Выявлено, что земля не используется по назначению, она зарастает сорной растительностью.



За это нарушение предусмотрена административная ответственность.



Собственнику земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

