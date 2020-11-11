Улан-удэнца приговорили почти к двум годам «строгача» за пьяную езду

Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
Улан-удэнец признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
В суде установлено, что 32-летний житель Улан-Удэ, не имея права на управление транспортным средством, в 2016, 2017 годах привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году за пять аналогичных преступлений по двум приговорам он осуждён к лишению свободы.
В апреле 2020 года мужчина вновь сел за руль пьяным.
- Суд с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил виновному 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, но приговор районного суда оставлен без изменения, жалоба осуждённого без удовлетворения.
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Общество, Фото:
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