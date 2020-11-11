В Бурятии владелец не закрепил водный аттракцион на Байкале

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бизнесмена привлекли к административной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Кабанском районе Бурятии нарушили закон при эксплуатации аттракционов на территории района. Проверка проводилась в августе.



Выявлено, что на берегу озера Байкал индивидуальным предпринимателем установлен надувной водяной батут в виде горки.



- Водный аттракцион эксплуатировался с нарушениями технических регламентов. Перед входом отсутствовали информационная табличка и правила пользования для посетителей, не вёлся журнал ежедневного допуска аттракциона к работе. По периметру аттракциона в опасных зонах не было ограждений. Батут не был прикреплён к земле с помощью системы жёсткого крепления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В отношении владельца аттракциона возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов.



Арбитражный суд Республики Бурятия, учитывая признание предпринимателем вины, а также демонтирование им аттракциона, назначил виновному административное наказание в виде предупреждения.



Решение суда вступило в законную силу.

