Здесь появились скамейки и урны
В центре Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли», сообщила администрация города.
Подрядчики установили новые тротуарные площадки под скамейки, фонарные столбы со светодиодными торшерами, скамейки и урны, а также построили дополнительную тротуарную дорожку от лестницы.
Кроме того, строители установили три скамейки в Аллее отцов по бульвару Ранжурова.
В этом сквере летом был построен летний водопровод с системой полива. Весной следующего года в сквере будет обновлен газон.
В сентябре 2011 года в сквере открыли новый памятник скульптора Александра Миронова «Журавли». Скульптурная композиция стала символом семейного благополучия и вечной любви.
В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи
Они состоятся в режиме онлайн
Акция посвящена юбилею Победы
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»
Здесь появились скамейки и урны
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября
Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
Победители получат призы
Сельчане сами решили, на что потратить выделенные деньги
Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч