В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»

Здесь появились скамейки и урны



В центре Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли», сообщила администрация города.



Подрядчики установили новые тротуарные площадки под скамейки, фонарные столбы со светодиодными торшерами, скамейки и урны, а также построили дополнительную тротуарную дорожку от лестницы.



Кроме того, строители установили три скамейки в Аллее отцов по бульвару Ранжурова.



В этом сквере летом был построен летний водопровод с системой полива. Весной следующего года в сквере будет обновлен газон.



В сентябре 2011 года в сквере открыли новый памятник скульптора Александра Миронова «Журавли». Скульптурная композиция стала символом семейного благополучия и вечной любви.



