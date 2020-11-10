 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»

В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Здесь появились скамейки и урны

В центре Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли», сообщила администрация города.

Подрядчики установили новые тротуарные площадки под скамейки, фонарные столбы со светодиодными торшерами, скамейки и урны, а также построили дополнительную тротуарную дорожку от лестницы.

Кроме того, строители установили три скамейки в Аллее отцов по бульвару Ранжурова.

В этом сквере летом был построен летний водопровод с системой полива. Весной следующего года в сквере будет обновлен газон.

В сентябре 2011 года в сквере открыли новый памятник скульптора Александра Миронова «Журавли». Скульптурная композиция стала символом семейного благополучия и вечной любви.

сквер благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»
В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»
Общество, 10.11.2020
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи
Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина
Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина
Общество, 10.11.2020
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»
В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
Общество, 10.11.2020
Здесь появились скамейки и урны
Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Общество, 10.11.2020
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
В Иркутске запретят проезд грузовиков в часы пик на год
В Иркутске запретят проезд грузовиков в часы пик на год
Общество, 10.11.2020
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
В Бурятии продлили беззаявительный период соцвыплат
В Бурятии продлили беззаявительный период соцвыплат
Общество, 10.11.2020
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
В Иркутской области ушёл из жизни известный врач-ортопед
В Иркутской области ушёл из жизни известный врач-ортопед
Общество, 10.11.2020
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
В Бурятии насчитали 400 докторов наук
В Бурятии насчитали 400 докторов наук
Общество, 10.11.2020
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября
В МВД Бурятии развернули выставку уникальных снимков
В МВД Бурятии развернули выставку уникальных снимков
Общество, 10.11.2020
Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
Ритуальные услуги активно «набиваются» в друзья улан-удэнцам
Ритуальные услуги активно «набиваются» в друзья улан-удэнцам
Общество, 10.11.2020
Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
В Бичурском районе Бурятии осваивают «Народный бюджет»
В Бичурском районе Бурятии осваивают «Народный бюджет»
Общество, 10.11.2020
Сельчане сами решили, на что потратить выделенные деньги
В Иркутской области скончались ещё 18 больных коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё 18 больных коронавирусом
Общество, 10.11.2020
Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^