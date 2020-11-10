Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
7 ноября в возрасте 65 лет ушёл из жизни, врач травматолог-ортопед высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий отделением травматологии и ортопедии Шелеховской районной больницы Сергей Владимирович Алексеев.
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- С 1992 года Сергей Владимирович работал в нашем медицинском учреждении. За годы своей профессиональной деятельности он внес большой вклад в медицину, является автором нескольких патентов, получивших международное призвание. За 40 лет врачебной деятельности выполнил более 15 тысяч операций, которые были поистине уникальны, из них около трёхсот восстановительных операций и более тысячи нейрохирургических. Успешно справился с более 30 чрезвычайными ситуациями, связанными с ДТП, когда жизнь человека напрямую зависела от его профессионализма. Всегда приходил на помощь коллегам, не раз стоял за столом вместе с хирургами, когда им нужна была помощь. Владел высокими технологиями в оказании травматологической помощи от эндопротезирования и реконструкции костной ткани до нейрохирургических операций при сочетанных травмах, - говорится в сообщении Шелеховской районной больницы.
Также Сергей Владимирович успешно занимался преподавательской деятельностью, воспитал и подготовил для Иркутской области 136 врачей-травматологов. Пользовался большим уважением у коллег и пациентов.
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В Иркутской области ушёл из жизни известный врач-ортопед
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