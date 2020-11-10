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В Бурятии насчитали 400 докторов наук

В Бурятии насчитали 400 докторов наук
Общество,  Фото:pixabay.com
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября

В Бурятии сегодня принимают поздравления, по данным всероссийской переписи населения 2010 года, 2,9 тыс. кандидатов наук и 400 докторов наук.

- По возрасту среди кандидатов наук преобладают лица в трудоспособном возрасте (74 %), среди докторов наук – лица старше трудоспособного возраста (54 %), - сообщили в Бурятстате.


наука
 
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