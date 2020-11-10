Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
В МВД Бурятии в День сотрудника органов внутренних дел развёрнута экспозиция «Вспомним всех поименно!», посвящённая светлой памяти воинов Великой Отечественной войны, в разные годы служивших в ОВД республики.
На стендах размещены уникальные фотографии фронтовиков, списки 1004 сотрудников НКВД Бурят-Монгольской АССР, уволенных в связи с призывом в рабоче-крестьянскую Красную Армию, а также офицеров и солдат Советской Армии, пришедших в милицию после окончания войны.
- Выставка вызвала живой интерес сотрудников полиции, и в дальнейшем будет использована при проведении патриотических мероприятий для молодёжи, - сообщили в МВД по Бурятии.
В МВД Бурятии развернули выставку уникальных снимков
Общество, Фото:
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