В МВД Бурятии развернули выставку уникальных снимков

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»



В МВД Бурятии в День сотрудника органов внутренних дел развёрнута экспозиция «Вспомним всех поименно!», посвящённая светлой памяти воинов Великой Отечественной войны, в разные годы служивших в ОВД республики.



На стендах размещены уникальные фотографии фронтовиков, списки 1004 сотрудников НКВД Бурят-Монгольской АССР, уволенных в связи с призывом в рабоче-крестьянскую Красную Армию, а также офицеров и солдат Советской Армии, пришедших в милицию после окончания войны.



- Выставка вызвала живой интерес сотрудников полиции, и в дальнейшем будет использована при проведении патриотических мероприятий для молодёжи, - сообщили в МВД по Бурятии.

