Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
Заведующий кафедры «Медиакоммуникаций» ВСГУТУ Андрей Кузьмин на своей странице в Facebook рассказал, что на него внезапно подписалось агентство ритуальных услуг Улан-Удэ.
- На меня подписались Ритуальные услуги Улан-Удэ. Почему мне так страшно? - поделился он.
Подписчики в комментариях начали активно обсуждать эту тему. Как выяснилось, Андрей Кузьмин не первый к кому в друзья «стучатся» ритуальные услуги в Сети.
«Я тоже смутилась», «Ой, ну слава Богу. Я думала, они мне одной на что-то намекают. Меня тоже немного напугало это», - делятся улан-удэнцы.
Также во время обсуждения историку, бывшему члену Общественной палаты Бурятии Павлу Дудину пришло оповещение, что и на него подписались ритуальные услуги в Instagram. «Ну приплыли», - написал он, прикрепив скриншот.
Однако многие приняли этот факт с юмором.
«Ритуальные услуги. Подписывались бы под друзьями, коли что. Вряд ли они ждут, что вспомнишь после», «А очередность подписки на людей будет соблюдаться при оказании их услуг?», «Мне было страшно, когда аккурат перед новым годом пару лет назад на меня подписались Республиканский военкомат, УФСБ и Дед Мороз», - поделились пользователи.
Ритуальные услуги активно «набиваются» в друзья улан-удэнцам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября
Проходит выставка «Вспомним всех поимённо!»
Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан
Победители получат призы
Сельчане сами решили, на что потратить выделенные деньги
Общее число случаев заражения превысило 27 тысяч
Оценивались протяжённость экотропы и её оформление
Мужчина задолжал налоговой
Больше всего окольцовано было чижей
Воспоминания об авторе монумента «Гостеприимная Бурятия» Эрдэни Цыденова вошли в новую книгу
Сейчас Михаил только играет в волейбол и мини-футбол
Мероприятие состоялось в женской колонии