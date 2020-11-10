Ритуальные услуги активно «набиваются» в друзья улан-удэнцам

Действия конторы ритуальных услуг настораживают горожан



Заведующий кафедры «Медиакоммуникаций» ВСГУТУ Андрей Кузьмин на своей странице в Facebook рассказал, что на него внезапно подписалось агентство ритуальных услуг Улан-Удэ.



- На меня подписались Ритуальные услуги Улан-Удэ. Почему мне так страшно? - поделился он.



Подписчики в комментариях начали активно обсуждать эту тему. Как выяснилось, Андрей Кузьмин не первый к кому в друзья «стучатся» ритуальные услуги в Сети.



«Я тоже смутилась», «Ой, ну слава Богу. Я думала, они мне одной на что-то намекают. Меня тоже немного напугало это», - делятся улан-удэнцы.



Также во время обсуждения историку, бывшему члену Общественной палаты Бурятии Павлу Дудину пришло оповещение, что и на него подписались ритуальные услуги в Instagram. «Ну приплыли», - написал он, прикрепив скриншот.



Однако многие приняли этот факт с юмором.



«Ритуальные услуги. Подписывались бы под друзьями, коли что. Вряд ли они ждут, что вспомнишь после», «А очередность подписки на людей будет соблюдаться при оказании их услуг?», «Мне было страшно, когда аккурат перед новым годом пару лет назад на меня подписались Республиканский военкомат, УФСБ и Дед Мороз», - поделились пользователи.

