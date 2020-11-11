 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода в дневные часы

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 ноября по республике ночью по трассе БАМ, днём местами по республике небольшой снег, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с.

Температура ночью 5-10, местами до 17, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 мороза, днём +1+6, местами -1-6 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью -5-7 мороза, днём +1+3 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, 10.11.2020
Участие в нём примут школьники 1-11 классов
В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают сёла
В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают сёла
Общество, 10.11.2020
На благоустройство восьми территорий было выделено 7,8 млн рублей
В Иркутской области проведут фестиваль имени Александры Пахмутовой
В Иркутской области проведут фестиваль имени Александры Пахмутовой
Общество, 10.11.2020
Мероприятие проведут в честь 65-летия Братска
В Бурятии продолжается социальный проект «Мечта ветерана»
В Бурятии продолжается социальный проект «Мечта ветерана»
Общество, 10.11.2020
Неравнодушные люди уже помогли осуществить 12 пожеланий старшего поколения
В Забайкалье стартовал всероссийский фестиваль науки
В Забайкалье стартовал всероссийский фестиваль науки
Общество, 10.11.2020
Основной темой мероприятия стала «Физика будущего»
В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»
В Иркутске наградили победителей фестиваля «Джаз на Байкале Junior»
Общество, 10.11.2020
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, прослушивания и творческие встречи
Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина
Блюда Бурятии на фестивале ДФО представит конфета из арбина
Общество, 10.11.2020
Улан-удэнский ресторан представляет республику на «Кухне без границ»
В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Журавли»
Общество, 10.11.2020
Здесь появились скамейки и урны
Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Иркутская область взяла 5 медалей молодёжных Дельфийских игр
Общество, 10.11.2020
Впервые регион получил награду в номинации «Эстрадный вокал»
В Иркутске запретят проезд грузовиков в часы пик на год
В Иркутске запретят проезд грузовиков в часы пик на год
Общество, 10.11.2020
Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог
В Бурятии продлили беззаявительный период соцвыплат
В Бурятии продлили беззаявительный период соцвыплат
Общество, 10.11.2020
Беззаявительный порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки продлён по 1 марта 2021 года
В Иркутской области ушёл из жизни известный врач-ортопед
В Иркутской области ушёл из жизни известный врач-ортопед
Общество, 10.11.2020
Сергей Алексеев выполнил более 15 тысяч операций
В Бурятии насчитали 400 докторов наук
В Бурятии насчитали 400 докторов наук
Общество, 10.11.2020
Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^