В Бурятии местами небольшой снег

В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода в дневные часы



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 ноября по республике ночью по трассе БАМ, днём местами по республике небольшой снег, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с.



Температура ночью 5-10, местами до 17, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 мороза, днём +1+6, местами -1-6 градусов.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью -5-7 мороза, днём +1+3 градусов.

